Мареска об удалении Делапа: «Очень глупая красная карточка, необоснованная, глупый фол. После первой желтой 4−5 раз сказал ему: “Сохраняй спокойствие”

Нападающий лондонцев Лиам Делап появился на поле со скамейки запасных на 61-й минуте.
На 79-й минуте он получил первую желтую карточку, а на 86-й — вторую, и был удален.
"Очень глупая красная карточка, необоснованная, абсолютно глупый фол. Этого можно было избежать.
Я понимаю те красные карточки, которые мы получили в матчах с «Брайтоном» и «Манчестер Юнайтед». Но удаление против «Ноттингема» и «Вулверхэмптона» можно было избежать — и мы должны этого избегать.
После первой желтой карточки я четыре-пять раз сказал ему: «Сохраняй спокойствие». Но он же футболист. Когда находится на поле, он, вероятно, играет сам за себя, и ему было сложно осознать это и прислушаться к окружающим«, — сказал главный тренер “Челси” Энцо Мареска.