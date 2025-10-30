Ричмонд
Мареска об удалении Делапа: «Очень глупая красная карточка, необоснованная, глупый фол. После первой желтой 4−5 раз сказал ему: “Сохраняй спокойствие”

«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» (4:3) в матче ⅛ финала Кубка английской лиги.

Источник: Спортс"

Нападающий лондонцев Лиам Делап появился на поле со скамейки запасных на 61-й минуте.

На 79-й минуте он получил первую желтую карточку, а на 86-й — вторую, и был удален.

"Очень глупая красная карточка, необоснованная, абсолютно глупый фол. Этого можно было избежать.

Я понимаю те красные карточки, которые мы получили в матчах с «Брайтоном» и «Манчестер Юнайтед». Но удаление против «Ноттингема» и «Вулверхэмптона» можно было избежать — и мы должны этого избегать.

После первой желтой карточки я четыре-пять раз сказал ему: «Сохраняй спокойствие». Но он же футболист. Когда находится на поле, он, вероятно, играет сам за себя, и ему было сложно осознать это и прислушаться к окружающим«, — сказал главный тренер “Челси” Энцо Мареска.