Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
завершен
2
:
Анже
2
2
:
Анже
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
3
:
Монако
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Лион
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
3
:
Осер
0
3
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Кремонезе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
1
:
ПСЖ
1
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2

Александр Ерохин: «Зенит» содержательно выглядел по качеству футбола и результату в последних трех матчах. В РПЛ плотная лидирующая группа — интересная борьба за золото"

Команда тренера Сергея Семака на данный момент занимает четвертое место в таблице Мир РПЛ, набрав 26 очков в 13 матчах.

Источник: Спортс"

— «Зенит» почти полгода как утратил звание чемпиона. Ощущения отличаются от тех, что были в прошлые годы, когда надо было удерживать лидерство, а не возвращать его?

— Это отличается только тем, что хотим вернуться на первое место. И даже не только в конце чемпионата хотим финишировать вверху, а по ходу всего сезона есть желание лидировать.

Все у нас для этого работают, прикладывают усилия во время тренировочного процесса. Все готовятся и хотят показывать качественную игру с соответствующим результатом.

— Кого из конкурентов по борьбе за золото видите наиболее опасным?

— У нас достаточно плотная лидирующая группа вверху таблицы. Все стараются набирать очки, не терять их в простых ситуациях.

Поэтому борьба за золото такая интересная. И тут трудно выделить кого-то одного из конкурентов.

— Вы говорите, что хочется быть первыми не только на финише, но и по ходу сезона. Сейчас отставание в три очка от лидера напрягает?

— Мы идем от матча к матчу.

И на самом деле в трех последних играх в чемпионате и Кубке мы содержательно выглядели и по качеству футбола, и по результату. Но все в команде понимают, что надо продолжать улучшать свою игру.

Потому что в некоторых моментах все получается, а в некоторых бывают ошибки. Через тренировочный процесс надо все это отрабатывать и убирать ошибки, — сказал полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.