Киву про 3:0 с «Фиорентиной»: «Интер» прибавил в решимости после перерыва, во 2-м тайме появилось больше пространства. Сучич — совершенный полузащитник с высоким уровнем мастерства"

«Нам пришлось нелегко, потому что “Фиорентина” — это очень организованная команда, которая решила сыграть от обороны и пытаться контратаковать.
В атаке у нас возникли проблемы из-за неправильных решений в первом тайме, но после перерыва мы прибавили в решимости и эффективности.
Мы выбрались из тупика, забив гол дальним ударом, чего не делали в первом тайме — и это значительно облегчило задачу.
Нам нужно было проявить терпение, чтобы понять, что пытается сделать соперник, и найти решение. Второй тайм был другим — у нас появилось больше свободного пространства.
Я рад за Петара Сучича, потому что он совершенный полузащитник, способный играть на разных позициях и обладающий высоким уровнем мастерства. Он может покрывать большую дистанцию на поле. Он продемонстрировал отличную точность в завершении атак, мы все были за него рады, потому что он очень много работал и оказывал огромную поддержку команде«, — сказал главный тренер “Интера” Кристиан Киву.