Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
завершен
Марсель
2
:
Анже
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
3
:
Монако
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Лион
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Кремонезе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2

Киву про 3:0 с «Фиорентиной»: «Интер» прибавил в решимости после перерыва, во 2-м тайме появилось больше пространства. Сучич — совершенный полузащитник с высоким уровнем мастерства"

«Интер» выиграл со счетом 3:0 в матче 9-го тура Серии А.

Источник: Спортс"

«Нам пришлось нелегко, потому что “Фиорентина” — это очень организованная команда, которая решила сыграть от обороны и пытаться контратаковать.

В атаке у нас возникли проблемы из-за неправильных решений в первом тайме, но после перерыва мы прибавили в решимости и эффективности.

Мы выбрались из тупика, забив гол дальним ударом, чего не делали в первом тайме — и это значительно облегчило задачу.

Нам нужно было проявить терпение, чтобы понять, что пытается сделать соперник, и найти решение. Второй тайм был другим — у нас появилось больше свободного пространства.

Я рад за Петара Сучича, потому что он совершенный полузащитник, способный играть на разных позициях и обладающий высоким уровнем мастерства. Он может покрывать большую дистанцию на поле. Он продемонстрировал отличную точность в завершении атак, мы все были за него рады, потому что он очень много работал и оказывал огромную поддержку команде«, — сказал главный тренер “Интера” Кристиан Киву.