Стивен Уорнок о «Ливерпуле»: «Слот почти признал, что у команды недостаточно сильный состав. Очень разочарован этим интервью. Оно содержало в себе оправдания»

После игры главный тренер мерсисайдцев сказал: «Ни одна из причин не оправдание, но мы играем раз в три дня, а в Кубке лиги “Ливерпуль” дает время молодежи. И состав не такой глубокий, как считается».
"Арне Слот почти признал, что у команды недостаточно сильный состав. Я очень разочарован этим интервью. Оно было очень уклончивым и содержало в себе оправдания.
Вы ведь выступаете в Лиге чемпионов, но при этом жалуетесь, что играете через два дня. Вы же знаете, что так будет.
Мне показалось, что в этом интервью было много оправданий. Вы знаете, что у вас не самый глубокий состав — значит, лето вы провели не так хорошо«, — сказал бывший защитник “Ливерпуля” Стивен Уорнок.