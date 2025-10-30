Ричмонд
Стивен Уорнок о «Ливерпуле»: «Слот почти признал, что у команды недостаточно сильный состав. Очень разочарован этим интервью. Оно содержало в себе оправдания»

«Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас» (0:3) в матче Кубка английской лиги.

Источник: Спортс"

После игры главный тренер мерсисайдцев сказал: «Ни одна из причин не оправдание, но мы играем раз в три дня, а в Кубке лиги “Ливерпуль” дает время молодежи. И состав не такой глубокий, как считается».

"Арне Слот почти признал, что у команды недостаточно сильный состав. Я очень разочарован этим интервью. Оно было очень уклончивым и содержало в себе оправдания.

Вы ведь выступаете в Лиге чемпионов, но при этом жалуетесь, что играете через два дня. Вы же знаете, что так будет.

Мне показалось, что в этом интервью было много оправданий. Вы знаете, что у вас не самый глубокий состав — значит, лето вы провели не так хорошо«, — сказал бывший защитник “Ливерпуля” Стивен Уорнок.