Футбол. Франция
завершен
Марсель
2
:
Анже
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
3
:
Монако
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Лион
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Кремонезе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2

Хюрцелер после 0:3 от «Арсенала»: «Брайтон» был бы в следующем раунде, если бы забил все моменты"

«Брайтон», нанеся 18 ударов по воротам (6 в створ), проиграл «Арсеналу» (0:3) в матче ⅛ финала Кубка английской лиги.

Источник: Спортс"

"Если бы мы забили все моменты, то были бы в следующем раунде. Речь о забитых голах и обороне при пропущенных мячах. Мы не забили сами и не смогли отзащищаться в важных эпизодах.

«Арсенал» впервые пробил по воротам — и мы не смогли отзащищаться. Ты не победишь, если не забьешь сам и не сможешь сыграть на ноль в обороне.

Каждый гол придает уверенности, но я не думаю, что это причина нашего поражения. У нас были хорошие возможности во втором тайме«, — сказал главный тренер “Брайтона” Фабиан Хюрцелер.