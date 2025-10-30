Хюрцелер после 0:3 от «Арсенала»: «Брайтон» был бы в следующем раунде, если бы забил все моменты"

"Если бы мы забили все моменты, то были бы в следующем раунде. Речь о забитых голах и обороне при пропущенных мячах. Мы не забили сами и не смогли отзащищаться в важных эпизодах.
«Арсенал» впервые пробил по воротам — и мы не смогли отзащищаться. Ты не победишь, если не забьешь сам и не сможешь сыграть на ноль в обороне.
Каждый гол придает уверенности, но я не думаю, что это причина нашего поражения. У нас были хорошие возможности во втором тайме«, — сказал главный тренер “Брайтона” Фабиан Хюрцелер.