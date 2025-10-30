Слот о составе «Ливерпуля» на матч с «Кристал Пэлас»: «У нас есть только 15 футболистов. После игры не изменил мнение — с основой тоже не выигрывали у “Пэласа&rdqu

Главный тренер мерсисайдского клуба сделал 10 изменений в стартовом составе команды по сравнению с прошлом матчем в АПЛ против «Брентфорда» (2:3).
"На данный момент в нашем составе есть только 15 футболистов. Кроме того, этот турнир клуб всегда использовал для того, чтобы в нем играли футболисты из академии. Я счел это правильным решением.
И по итогам матча я не изменил свое мнение, потому что с нашими футболистами стартового состава мы тоже не так много выигрывали у «Кристал Пэлас», — сказал Арне Слот.
У «Ливерпуля» уже 6 поражений в 7 матчах. Теперь 0:3 от «Пэлас» — вылет из Кубка лиги.