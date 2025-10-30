Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
завершен
Марсель
2
:
Анже
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
3
:
Монако
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Лион
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Кремонезе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2

Слот о составе «Ливерпуля» на матч с «Кристал Пэлас»: «У нас есть только 15 футболистов. После игры не изменил мнение — с основой тоже не выигрывали у “Пэласа&rdqu

«Ливерпуль» уступил со счетом 0:3 в игре ⅛ финала Кубка английской лиги.

Источник: Спортс"

Главный тренер мерсисайдского клуба сделал 10 изменений в стартовом составе команды по сравнению с прошлом матчем в АПЛ против «Брентфорда» (2:3).

"На данный момент в нашем составе есть только 15 футболистов. Кроме того, этот турнир клуб всегда использовал для того, чтобы в нем играли футболисты из академии. Я счел это правильным решением.

И по итогам матча я не изменил свое мнение, потому что с нашими футболистами стартового состава мы тоже не так много выигрывали у «Кристал Пэлас», — сказал Арне Слот.

У «Ливерпуля» уже 6 поражений в 7 матчах. Теперь 0:3 от «Пэлас» — вылет из Кубка лиги.