Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
завершен
Марсель
2
:
Анже
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
3
:
Монако
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Лион
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Кремонезе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2

Гласнер о составе «Ливерпуля» на матч Кубок лиги: «Гомес играл за Англию, Кьеза — за Италию, Эндо — за Японию, Мак Аллистер — чемпион мира. Это все равно очень хороший состав&raqu

«Ливерпуль» уступил со счетом 0:3 в игре ⅛ финала Кубка английской лиги.

Источник: Спортс"

Главный тренер мерсисайдского клуба Арне Слот сделал 10 изменений в стартовом составе команды по сравнению с прошлом матчем в АПЛ против «Брентфорда» (2:3).

"Это было решение Арне Слота, и нам все равно, что делают другие команды.

Я видел, как Джо Гомес играл за Англию, выиграл Лигу чемпионов. Видел Ватару Эндо за сборную Японию. Видел Алексиса Мак Аллистера — он выиграл чемпионат мира, выходя в стартовом составе.

Милош Керкез перешел за 40 миллионов фунтов, Федерико Кьеза играет за сборную Италии. Рио Нгумоа показал, что может забивать голы в АПЛ.

Это была все еще хорошая команда, и каждый — футболист «Ливерпуля». Например, я никогда не был достаточно хорош, чтобы играть за «Ливерпуль».

Возможно, это была не самая сильная команда, но все равно это был очень хороший состав «Ливерпуля», — сказал главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер.