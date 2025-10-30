Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Кальяри
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.15
П2
3.05
Футбол. Франция
завершен
Марсель
2
:
Анже
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
3
:
Монако
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Лион
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Кремонезе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2

Джейми Реднапп о 0:3 «Ливерпуля» от «Пэласа»: «Слот ошибся — выбрал состав, который создал ему трудности, не было помощи молодым. Арне находится под давлением — это футбол»

«Ливерпуль» уступил со счетом 0:3 в игре ⅛ финала Кубка английской лиги.

Источник: Спортс"

Главный тренер мерсисайдского клуба Арне Слот сделал 10 изменений в стартовом составе команды по сравнению с прошлом матчем в АПЛ против «Брентфорда» (2:3).

«Тренер выбрал состав, который создал ему огромные трудности. Не было помощи молодым игрокам из-за окружавших их рядом футболистов. 10 изменений по сравнению с матчем против “Брентфорда”.

Нельзя сказать, что он выбрал этот состав и сделал такие замены, думая: «Это принесет мне результат против такого хорошего “Кристал Пэлас”. Можно надеяться, что так будет. Но я не верил, что они смогут их обыграть. Он совершил ошибку.

Ане Слот работал невероятно с тех пор, как возглавил команду. Но сейчас он находится под серьезным давлением — это футбол. Такова цена за билет. Они забрались на вершину в прошлом сезоне и играли потрясающе.

Теперь им продемонстрировать тот характер, когда они выиграли титул, и держаться вместе«, — сказал бывший полузащитник “Ливерпуля” Джейми Реднапп.