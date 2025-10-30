Джейми Реднапп о 0:3 «Ливерпуля» от «Пэласа»: «Слот ошибся — выбрал состав, который создал ему трудности, не было помощи молодым. Арне находится под давлением — это футбол»

Главный тренер мерсисайдского клуба Арне Слот сделал 10 изменений в стартовом составе команды по сравнению с прошлом матчем в АПЛ против «Брентфорда» (2:3).
«Тренер выбрал состав, который создал ему огромные трудности. Не было помощи молодым игрокам из-за окружавших их рядом футболистов. 10 изменений по сравнению с матчем против “Брентфорда”.
Нельзя сказать, что он выбрал этот состав и сделал такие замены, думая: «Это принесет мне результат против такого хорошего “Кристал Пэлас”. Можно надеяться, что так будет. Но я не верил, что они смогут их обыграть. Он совершил ошибку.
Ане Слот работал невероятно с тех пор, как возглавил команду. Но сейчас он находится под серьезным давлением — это футбол. Такова цена за билет. Они забрались на вершину в прошлом сезоне и играли потрясающе.
Теперь им продемонстрировать тот характер, когда они выиграли титул, и держаться вместе«, — сказал бывший полузащитник “Ливерпуля” Джейми Реднапп.