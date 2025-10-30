Джейми Реднапп о 0:3 «Ливерпуля» от «Пэласа»: «Слот ошибся — выбрал состав, который создал ему трудности, не было помощи молодым. Арне находится под давлением — это футбол»

Нельзя сказать, что он выбрал этот состав и сделал такие замены, думая: «Это принесет мне результат против такого хорошего “Кристал Пэлас”. Можно надеяться, что так будет. Но я не верил, что они смогут их обыграть. Он совершил ошибку.