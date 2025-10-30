Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Кальяри
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.15
П2
3.05
Футбол. Франция
завершен
Марсель
2
:
Анже
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
3
:
Монако
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Лион
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Кремонезе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2

Сергей Кирьяков: «Кисляк соответствует среднему уровню игроков в Европе. Как только подумает, что чего‑то достиг, то это все быстро закончится — все зависит от него»

— Челестини сказал, что, когда Кисляк будет выбирать себе европейскую команду, нужно будет в первую очередь обращать внимание на заинтересованность тренера в игроке, а не на клуб. Согласны?

Источник: Спортс"

— Конечно, при оптимальном варианте нужно общение с тренером, прежде чем заключать контракт. Нужно понимание, рассчитывают на тебя или нет.

Мы раньше даже и придумать себе не могли такого общения с тренером, заключаешь контракт, едешь туда и доказываешь свою состоятельность в тренировочном процессе. Никто тебе ничего не гарантирует.

Что может сказать тренер? Ну, например, я зарубежный тренер. Я бы говорил то же, что и все остальные: «Будешь работать, будешь доказывать, что ты лучше — будешь играть, все зависит от тебя».

— Вы видите какой‑то определенный клуб для Кисляка?

— Матвей — хороший игрок. Он соответствует среднему уровню игроков в Европе. Слышал, что он парень с головой и у него есть цели, задачи достичь чего‑то серьезного в футболе.

Если будет дальше работать и трудиться, то будет прогрессировать, но как только он даст слабину, как только он подумает, что он чего‑то достиг, то это все быстро закончится.

Все зависит от него. У него есть талант и потенциал, чтобы уже сегодня играть в среднем клубе Европы. Нужно дальше играть, доказывать и ждать предложения, — сказал бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков.