Футбол. Италия
20:30
Кальяри
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.15
П2
3.05
Футбол. Франция
завершен
Марсель
2
:
Анже
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
3
:
Монако
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Лион
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Кремонезе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2

Владислав Радимов: «Спартак» смотреть невозможно, неинтересно, качества игры абсолютно нет. Допускаю, что игрокам комфортно со Станковичем — его просто так не выгонишь"

Команда тренера Деяна Станковича обыграла «Оренбург» (1:0) в матче Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Что это было в исполнении «Спартака» в матче с «Оренбургом»? Первый тайм, замена Барко в перерыве. Как все это оценить?

— Надо понять, почему заменили Барко. Понятно, что это не по травме, по качеству игры. А почему? Плохая игра? Это точно не так.

И проблема в том, что «Оренбург» ведь не закрывался, как обычно говорят — ну, приехали, поставили автобус, тяжело было вскрывать.

Я до сих пор не понимаю, почему Дмитриев не выходит в стартовом составе, когда нужна скорость, единоборства, закрывать оборону. Когда он выходит с стартовом в составе, то доказывает свою состоятельность.

Это, конечно, не мои проблемы, но если характеризовать в двух словах, то это было очень плохое качество игры от «Спартака». Три очка, вопросов нет, но качество игры ужасающе.

— Доработает ли Станкович до зимнего перерыва?

— Я думаю, что да. Доработает как раз до зимы и поедет домой… С Абаскалем ведь то же самое происходило. Эмоциональный всплеск первый год. Получается все более-менее.

Я допускаю мысль, что игрокам со Станковичем комфортно, он по-человечески с ними общается. И это немаловажно в создании коллектива. И это говорит о том, что его как бы просто так не выгонишь.

Другое дело, что самое главное — это качество игры, которого абсолютно нет. Невозможно смотреть "Спартак, неинтересно.

И еще я заметил, что «Спартаку» в матче с «Оренбургом» не нужен был темп — это было заметно по всем действиям игроков, например, по тому, как Денисов бросал из аута.

Команда, которая пытается доминировать, она пытается быстрее мяч в игру вводить, чтобы быстрее все это было. Вот этого абсолютно нет.

Мяч сохранить, в центр, отдать назад, очень много поперечных передач… Если все хотели спартаковский футбол, то это точно не он. А современный футбол — быстрый, максимально интенсивный, это тоже не про ауты Денисова.

Верю ли я в то, что «Спартак» сможет, как в прошлом году, в концовке прибавить? Вообще не верю. То есть в прошлом году как-то за тренера играли, казалось. Сейчас такого вообще нет. Вот какая-то апатия, — сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.