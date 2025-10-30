Игорь Семшов: «Мы слишком многого ждали от “Динамо”, ожидания оказались преждевременными или даже завышенными — не все готовы к давлению и борьбе за титул»

«Мне понравился Расулов — молодой вратарь “Динамо”. Ему дали шанс, и поутихли разговоры о том, что клуб ищет вратаря.
На мой взгляд, у Расулова есть шанс вырасти в хорошего голкипера. Сейчас видно, что «Динамо» уже не сильно и разыгрывает мяч от вратаря, он не так часто участвует в выходе в атаку -требуется только не ошибаться, не привозить голы.
И сейчас Расулов выиграл конкуренцию у Лунева и Лещука. Надо доверять, тем более что и вся команда выглядит плохо — дело не во вратаре.
Я в целом по составу «Динамо» хочу сказать — не так много игроков, которые знают, что такое чемпионство. Да, есть Сергеев, но он не был в «Зените» основным, это игрок ротации. Есть Миранчук, но он не был лидером «Локомотива» в чемпионский год.
Мы слишком многого ждали от «Динамо», и ожидания оказались преждевременными или даже завышенными — не все готовы к такому давлению и борьбе за титул, когда команду рассматривают именно как претендента на золото«, — сказал бывший полузащитник “Динамо” Игорь Семшов.