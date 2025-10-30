Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Кальяри
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.15
П2
3.05
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.26
П2
2.19
Футбол. Франция
завершен
Марсель
2
:
Анже
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
3
:
Монако
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Лион
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Ренн
2
П1
X
П2

Дзюба и Киркоров записали приглашения на финал Кубка Медиалиги: «Есть огромный шанс, что Азамат покинет футбольное пространство»

«Всем привет! Артем Дзюба беспокоит. Свершилось! ФК “10” Азамата — в финале Медиалиги. Есть огромный шанс, что он покинет футбольное пространство. Это же просто восхитительно.

Источник: Спортс"

Мы должны все там быть! Ну, когда еще будет шанс, чтобы он ушел. Он уже всех достал. Нужно поддержать ФК «10», чтобы они победили, он успокоился, галочку поставил, гештальт закрыл этот наш Чингисхан и пошел дальше со своей ордой в другое место«, — сказал форвард “Акрона”.

"3 ноября в Краснодаре состоится финал по футболу. Там играет команда Азамата. Люди, я вас просто умоляю, сходите на эту игру ради меня. А то этот Азамат достал меня с этим футболом, — заявил певец.

В финале Кубка Медиалиги сыграют ФК «10» комика Азмата Мусагалиева и «СиндЕкат» из Екатеринбурга.

ФК «10» и «СиндЕкат» сыграют в финале WINLINE Кубка Лиги на стадионе академии ФК «Краснодар» 3 ноября. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

«Десятка» Мусагалиева — впервые в финале! C ударом локтем и спорным пенальти.

