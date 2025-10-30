Нани об «МЮ» как претенденте на титул: «Почему нет? Аморим преуспевает, отсутствие еврокубков облегчит работу. Если не в этом сезоне, то в следующем обретут уверенность, возможно»

Да, с одной стороны, отсутствие еврокубков помогает, но, конечно, всем хочется видеть команду в еврокубках, потому что не видеть там свою команду в середине недели расстраивает. Но сейчас, учитывая, что они пытаются построить, так лучше, потому что будет больше времени для подготовки команды и тренировки игроков. Порой игрокам трудно справляться с нагрузкой, когда на них оказывается слишком большое давление. Думаю, им будет легче, если в середине недели не будет матчей — тогда они смогут поработать над тактикой и многими другими вещами«, — сказал бывший полузащитник “Манчестер Юнайтед” в интервью Covers.com.