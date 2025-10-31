Бородюк о «Динамо»: «Величайший клуб, о котором знают во всем мире. Карпин должен понимать, куда пришел работать. Пока совмещение не дает необходимого результата»

— Сложно ответить на этот вопрос, но я с уверенностью могу сказать, что «Динамо» — это величайший клуб, о котором знают во всем мире. С большим уважением отношусь к этой команде, так как я состоялся в ней как профессиональный футболист. Всегда буду поддерживать и переживать за «Динамо», так как этот клуб сделал многое для меня. Я никогда не забываю о своих бывших командах.