Бородюк о «Динамо»: «Величайший клуб, о котором знают во всем мире. Карпин должен понимать, куда пришел работать. Пока совмещение не дает необходимого результата»

— Много лет своей карьеры вы провели в «Динамо». Как вам кажется, что ждет команду при Карпине?

Источник: Спортс"

— Сложно ответить на этот вопрос, но я с уверенностью могу сказать, что «Динамо» — это величайший клуб, о котором знают во всем мире. С большим уважением отношусь к этой команде, так как я состоялся в ней как профессиональный футболист. Всегда буду поддерживать и переживать за «Динамо», так как этот клуб сделал многое для меня. Я никогда не забываю о своих бывших командах.

Карпин должен понимать, в какой клуб пришел работать. У него очень много работы в национальной сборной, так что необходимо грамотно совмещать две деятельности. В клубе необходимо находиться ежедневно. Думаю, что это решение на данный момент не дает того результата, который необходим «Динамо». Команда должна бороться за чемпионство, и я надеюсь, что она вернется на лидирующие позиции.

— Карпин — сильный тренер?

— Я не работал с ним, так что не могу сказать наверняка. Я лишь могу пожелать Карпину больших успехов в тренерской профессии, — сказал бывший нападающий «Динамо» и экс-тренер сборной России.