Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.30
П2
8.25
Футбол. Германия
22:30
Аугсбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.81
X
4.50
П2
1.68
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.05
П2
4.05
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Сассуоло
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Ренн
2
П1
X
П2

Глава RFEF Лусан о стычке Ямаля и Карвахаля в класико: «Не вижу проблемы. Мы нуждаемся в обоих игроках, это иконы мирового футбола»

26 октября «Реал Мадрид» обыграл «Барселону» в Ла Лиге со счетом 2:1.

Источник: Спортс"

Сразу после финального свистка защитник «Реала» Даниэль Карвахаль жестом показал вингеру каталонцев Ламину Ямалю, что он слишком много говорит, что привело к стычке.

"Я не из тех, кто делает из этого проблему. Это был напряженный момент, и ничего больше. Это два игрока, в которых мы отчаянно нуждаемся, две иконы мирового футбола.

Я не смог поговорить об этом [с тренером сборной Испании Луисом де ла Фуэнте]. В футболе такое случается", — сказал глава Королевской испанской футбольной федерации Рафаэль Лусан.

«Бла-бла-бла» — Карвахаль затроллил Ямаля после победы в класико. Ламин провалился.