Глава RFEF Лусан о стычке Ямаля и Карвахаля в класико: «Не вижу проблемы. Мы нуждаемся в обоих игроках, это иконы мирового футбола»

Сразу после финального свистка защитник «Реала» Даниэль Карвахаль жестом показал вингеру каталонцев Ламину Ямалю, что он слишком много говорит, что привело к стычке.
"Я не из тех, кто делает из этого проблему. Это был напряженный момент, и ничего больше. Это два игрока, в которых мы отчаянно нуждаемся, две иконы мирового футбола.
Я не смог поговорить об этом [с тренером сборной Испании Луисом де ла Фуэнте]. В футболе такое случается", — сказал глава Королевской испанской футбольной федерации Рафаэль Лусан.
«Бла-бла-бла» — Карвахаль затроллил Ямаля после победы в класико. Ламин провалился.