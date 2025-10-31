Канисарес о Винисиусе: «Преференций от Алонсо он не получит, но агрессии тоже не будет. Хаби поступает разумно, избегая шума в СМИ»

"Хаби Алонсо не хочет, чтобы его команда попала в ситуацию, подобную тому, что было при Моуринью, или тому, что могло бы случиться при Луисе Энрике.
Он прекрасно знает, что происходит, и избегает шума в СМИ, который вредит команде больше всего. Команде нужно работать спокойно, а это возможно с хорошими результатами и минимумом шума.
Он будет тверд в своих решениях, и после этого Винисиус не получит от Алонсо никаких преференций, но он ни в коем случае не будет агрессивным. Думаю, он поступает разумно, потому что «Реал» — гипермедийная команда«, — сказал бывший вратарь “Валенсии” и “Реала”.
