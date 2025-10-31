Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.30
П2
8.25
Футбол. Германия
22:30
Аугсбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.81
X
4.50
П2
1.68
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.05
П2
4.05
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Сассуоло
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Ренн
2
П1
X
П2

Канисарес о Винисиусе: «Преференций от Алонсо он не получит, но агрессии тоже не будет. Хаби поступает разумно, избегая шума в СМИ»

Вингер «Реала» резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге (2:1) и не пожал руку главному тренеру. Позже бразилец извинился, но не упомянул Алонсо в заявлении. Сообщалось, что Винисиус обсудил ситуацию с командой и главным тренером на первой тренировке после класико.

Источник: Спортс"

"Хаби Алонсо не хочет, чтобы его команда попала в ситуацию, подобную тому, что было при Моуринью, или тому, что могло бы случиться при Луисе Энрике.

Он прекрасно знает, что происходит, и избегает шума в СМИ, который вредит команде больше всего. Команде нужно работать спокойно, а это возможно с хорошими результатами и минимумом шума.

Он будет тверд в своих решениях, и после этого Винисиус не получит от Алонсо никаких преференций, но он ни в коем случае не будет агрессивным. Думаю, он поступает разумно, потому что «Реал» — гипермедийная команда«, — сказал бывший вратарь “Валенсии” и “Реала”.

«Да в жопу! Я ухожу из команды!» Истерика Винисиуса из-за замены в класико: так орал на своих.