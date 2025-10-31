Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
:
Пари Нижний Новгород
П1
1.39
X
5.30
П2
8.25
Футбол. Германия
22:30
Аугсбург
:
Боруссия Д
П1
5.05
X
4.63
П2
1.64
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Жирона
П1
2.19
X
3.06
П2
4.10
Футбол. Первая лига
01.11
Урал
:
Сокол
П1
1.44
X
4.44
П2
7.75
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

Александр Ерохин: «Локомотив» — крепкая команда, у нее очень много качественных исполнителей. Нам надо проявить всю свою волю, характер, бороться за каждый мяч"

Игра 14-го тура РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге в субботу.

Источник: Sports

«Локомотив» — крепкая команда, у нее очень много качественных исполнителей, но при этом она сильна коллективом. Так что, как и к матчу с «Динамо», мы будем готовиться к игре с «Локомотивом» с теми же мыслями, что надо проявить всю свою волю, характер, бороться за каждый мяч. Поддерживать друг друга и постараться победить«, — сказал полузащитник “Зенита”.