«Палмейрас» сыграет с «Фламенго» в финале Кубка Либертадорес

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года, участие в нем принимают лучшие клубы стран Южной Америки. «Палмейрас» трижды побеждал в Кубке Либертадорес, в последний раз — в 2021 году. «Фламенго» также трижды выигрывал трофей, последний из которых был в 2022 году.