«Палмейрас» сыграет с «Фламенго» в финале Кубка Либертадорес

В ответном матче полуфинала «Палмейрас» победил эквадорский ЛДУ со счетом 4:0.

Источник: Reuters

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 октября. /ТАСС/. Бразильский «Палмейрас» обыграл эквадорский ЛДУ со счетом 4:0 в ответном матче полуфинала Кубка Либертадорес. Первая встреча завершилась победой эквадорской команды со счетом 3:0.

В составе победителей голы забили Рамон Соса (20-я минута), Бруно Фукс (45+5), ранее представлявший ЦСКА, и Рафаэль Вейга (68, 82).

В финале «Палмейрас» 30 ноября сыграет с «Фламенго», в составе которого выступают бывшие игроки московского «Динамо» колумбиец Хорхе Карраскаль и уругваец Гильермо Варела.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года, участие в нем принимают лучшие клубы стран Южной Америки. «Палмейрас» трижды побеждал в Кубке Либертадорес, в последний раз — в 2021 году. «Фламенго» также трижды выигрывал трофей, последний из которых был в 2022 году.