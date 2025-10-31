«Палмейрас» сыграет с «Фламенго» в финале Кубка Либертадорес

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 октября. /ТАСС/. Бразильский «Палмейрас» обыграл эквадорский ЛДУ со счетом 4:0 в ответном матче полуфинала Кубка Либертадорес. Первая встреча завершилась победой эквадорской команды со счетом 3:0.
В составе победителей голы забили Рамон Соса (20-я минута), Бруно Фукс (45+5), ранее представлявший ЦСКА, и Рафаэль Вейга (68, 82).
В финале «Палмейрас» 30 ноября сыграет с «Фламенго», в составе которого выступают бывшие игроки московского «Динамо» колумбиец Хорхе Карраскаль и уругваец Гильермо Варела.
Кубок Либертадорес проводится с 1960 года, участие в нем принимают лучшие клубы стран Южной Америки. «Палмейрас» трижды побеждал в Кубке Либертадорес, в последний раз — в 2021 году. «Фламенго» также трижды выигрывал трофей, последний из которых был в 2022 году.