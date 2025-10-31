Будет сложно, ведь даже когда мы не смогли пройти квалификацию, это сопровождалось невероятными обстоятельствами. Мы думали: «Мы не попали — как такое возможно?» Мы побили [мировой] рекорд (37 матчей подряд без поражений — Спортс«) — и все равно пролетели мимо чемпионата мира», — сказал хавбек «Аль-Духайля».
Верратти о том, что Италия пропустила два последних ЧМ: «Третий раз будет уже чересчур. Мои дети еще не видели сборную на турнире»
"После двух подряд непопаданий третий раз будет уже чересчур. Целые поколения не участвовали в турнире. Мои дети еще не видели Италию на чемпионате мира.