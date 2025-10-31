Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.21
П2
8.00
Футбол. Германия
22:30
Аугсбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.62
П2
1.62
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.05
П2
4.04
Футбол. Первая лига
01.11
Урал
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.44
П2
7.80
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

Верратти о том, что Италия пропустила два последних ЧМ: «Третий раз будет уже чересчур. Мои дети еще не видели сборную на турнире»

"После двух подряд непопаданий третий раз будет уже чересчур. Целые поколения не участвовали в турнире. Мои дети еще не видели Италию на чемпионате мира.

Источник: Спортс"

Будет сложно, ведь даже когда мы не смогли пройти квалификацию, это сопровождалось невероятными обстоятельствами. Мы думали: «Мы не попали — как такое возможно?» Мы побили [мировой] рекорд (37 матчей подряд без поражений — Спортс«) — и все равно пролетели мимо чемпионата мира», — сказал хавбек «Аль-Духайля».