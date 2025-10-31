«Барса» хочет продлить 18-летнего Эрнандеса. У хавбека из второй команды истекает контракт

Эрнандес быстро прогрессирует, будучи одним из ведущих игроков «Барселоны Б», выступающей в третьем дивизионе.
В начале октября стало известно, что стороны начали предварительные переговоры о новом соглашении. Новый раунд запланирован на следующую неделю.
Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «ПСЖ», но, согласно источникам в парижском клубе, французы не планируют подписывать ни Эрнандеса, ни любого другого молодого игрока «Барсы».
С тех пор, как Эрнандесу исполнилось 18, вступил в силу пункт о его отступных в размере 6 млн евро. Но сам футболист хочет остаться на «Камп Ноу».