«Барса» хочет продлить 18-летнего Эрнандеса. У хавбека из второй команды истекает контракт

Соглашение 18-летнего атакующего хавбека рассчитано до июня 2026 года, поэтому каталонцы надеются заключить новый договор как можно скорее.

Эрнандес быстро прогрессирует, будучи одним из ведущих игроков «Барселоны Б», выступающей в третьем дивизионе.

В начале октября стало известно, что стороны начали предварительные переговоры о новом соглашении. Новый раунд запланирован на следующую неделю.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «ПСЖ», но, согласно источникам в парижском клубе, французы не планируют подписывать ни Эрнандеса, ни любого другого молодого игрока «Барсы».

С тех пор, как Эрнандесу исполнилось 18, вступил в силу пункт о его отступных в размере 6 млн евро. Но сам футболист хочет остаться на «Камп Ноу».