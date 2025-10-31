Габи о Винисиусе: «Жесты и театральность больше всего ненавижу в футболисте, его поведение неприемлемо. Никто не может ставить себя выше команды, если только ты не Месси»

"Он испытывает терпение всех, кто находится вокруг него, каждый день. Для меня это было ожидаемо, но если кто и должен вмешаться в ситуацию, — так это тренер.
Жесты и театральность — это то, что я больше всего ненавижу в футболисте. Когда все выносится на публику… Все, что угодно — за закрытыми дверями, без проблем…
Что бы я сделал после случившегося в класико? После матча нужно поговорить с ним. Нельзя просто оставить все как есть, позволить ему выпустить заявление и не извиниться только перед тренером. Его поведение неприемлемо и эгоистично.
Он делает вещи, которые, на мой взгляд, недопустимы. Судит партнеров по команде, тренера, целую страну, называя нас всех расистами… Что, черт возьми, происходит? Это неправильно. Очень трудно уметь побеждать — когда слишком возносишься, начинаешь делать неподобающие вещи.
Никто не может ставить себя выше команды. Когда игрок чувствует себя выше остальных, — у него проблемы… Если только ты не Месси, который мог выигрывать матчи в одиночку«, — сказал бывший полузащитник “Атлетико”.