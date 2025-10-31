Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.16
П2
7.50
Футбол. Германия
22:30
Аугсбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
5.24
X
4.67
П2
1.61
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.05
П2
4.00
Футбол. Первая лига
01.11
Урал
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.44
П2
7.80
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

Габи о Винисиусе: «Жесты и театральность больше всего ненавижу в футболисте, его поведение неприемлемо. Никто не может ставить себя выше команды, если только ты не Месси»

Вингер «Реала» резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге (2:1) и не пожал руку главному тренеру. Позже бразилец извинился, но не упомянул Алонсо в заявлении. Сообщалось, что Винисиус обсудил ситуацию с командой и главным тренером на первой тренировке после класико.

Источник: Спортс"

"Он испытывает терпение всех, кто находится вокруг него, каждый день. Для меня это было ожидаемо, но если кто и должен вмешаться в ситуацию, — так это тренер.

Жесты и театральность — это то, что я больше всего ненавижу в футболисте. Когда все выносится на публику… Все, что угодно — за закрытыми дверями, без проблем…

Что бы я сделал после случившегося в класико? После матча нужно поговорить с ним. Нельзя просто оставить все как есть, позволить ему выпустить заявление и не извиниться только перед тренером. Его поведение неприемлемо и эгоистично.

Он делает вещи, которые, на мой взгляд, недопустимы. Судит партнеров по команде, тренера, целую страну, называя нас всех расистами… Что, черт возьми, происходит? Это неправильно. Очень трудно уметь побеждать — когда слишком возносишься, начинаешь делать неподобающие вещи.

Никто не может ставить себя выше команды. Когда игрок чувствует себя выше остальных, — у него проблемы… Если только ты не Месси, который мог выигрывать матчи в одиночку«, — сказал бывший полузащитник “Атлетико”.