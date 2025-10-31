Ричмонд
Челестини про 2:0 с «Пари НН»: «Мы не должны так много пробегать, мяч должен быстро двигаться. ЦСКА играл в таком ритме, что сопернику легко было обороняться»

Фабио Челестини выразил недовольство игрой ЦСКА против «Пари НН» (2:0) в 14-м туре Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Чего не хватает Тамерлану Мусаеву для реализации своих моментов?

— Ему нужно быть более спокойным и играть с уверенностью. Мусаев — отличный профессионал, он много работает, но в ментальном плане ему необходимо научиться успокаиваться, чтобы с хладнокровием забивать. Всю злость, которая может накопиться, нужно выплескивать на поле в позитивном ключе.

Мусаев очень долго думает о своей ошибке, пытается переварить ее. Мы давно уже про это говорим, объясняем, что нужно успокоиться.

Конечно, наши нападающие должны дать сигнал, что нужно забивать. Это же их работа. Но Алеррандро и Мусаеву пока сложно.

— Было ощущение, что вы не всем довольны в матче с «Пари НН».

— На самом деле все очень сложно. В прошлом матче, с «Крыльями Советов», то же самое было. Мы не должны так много пробегать, мяч должен быстро двигаться. Нам нужно качественно играть — в два касания, с фланга на фланг. Мы играли в таком ритме, что сопернику легко было обороняться.

Жалко, что долго не могли забить в первом тайме. Это бы нам очень сильно помогло. Соперник очень хорошо закрылся, и было нелегко проникнуть в штрафную. Кроме того, в первой половине игры мы отдавали не очень точные передачи, много раз теряли мяч.

Но это непростые матчи. И сегодня мы набрали очень важные очки, — отметил главный тренер ЦСКА.