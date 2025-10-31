Челестини про 2:0 с «Пари НН»: «Мы не должны так много пробегать, мяч должен быстро двигаться. ЦСКА играл в таком ритме, что сопернику легко было обороняться»

— Чего не хватает Тамерлану Мусаеву для реализации своих моментов?
— Ему нужно быть более спокойным и играть с уверенностью. Мусаев — отличный профессионал, он много работает, но в ментальном плане ему необходимо научиться успокаиваться, чтобы с хладнокровием забивать. Всю злость, которая может накопиться, нужно выплескивать на поле в позитивном ключе.
Мусаев очень долго думает о своей ошибке, пытается переварить ее. Мы давно уже про это говорим, объясняем, что нужно успокоиться.
Конечно, наши нападающие должны дать сигнал, что нужно забивать. Это же их работа. Но Алеррандро и Мусаеву пока сложно.
— Было ощущение, что вы не всем довольны в матче с «Пари НН».
— На самом деле все очень сложно. В прошлом матче, с «Крыльями Советов», то же самое было. Мы не должны так много пробегать, мяч должен быстро двигаться. Нам нужно качественно играть — в два касания, с фланга на фланг. Мы играли в таком ритме, что сопернику легко было обороняться.
Жалко, что долго не могли забить в первом тайме. Это бы нам очень сильно помогло. Соперник очень хорошо закрылся, и было нелегко проникнуть в штрафную. Кроме того, в первой половине игры мы отдавали не очень точные передачи, много раз теряли мяч.
Но это непростые матчи. И сегодня мы набрали очень важные очки, — отметил главный тренер ЦСКА.