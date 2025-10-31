Ричмонд
«Крыховяк просто трус по натуре и боится выставить свой голос, чтобы не попасть под жернова политических гонений». Кавазашвили о решении хавбека не благодарить «Локо» и «Краснодар»

Анзор Кавазашвили раскритиковал Гжегожа Крыховяка за публикации в соцсетях.

Бывший полузащитник сборной Польши на этой неделе объявил о завершении карьеры и выложил свои фотографии в футболках различных клубов, за которые поиграл. Под снимками в форме европейских команд он написал слова благодарности на соответствующих языках, а кадры его выступлений за «Локомотив» и «Краснодар» остались без комментариев.

"Думаю, это связано с политикой Польши и ее позицией в отношении России. Он просто испугался подставить свое имя под критику местных СМИ.

Может, он пережидает какой-то момент, я не могу за него думать или говорить, но человек, который прошел все почти европейские клубы и играл в наших величайших командах России, если он не вспомнил добра, которое было ему предоставлено здесь, я сомневаюсь, что он это забыл это все.

Мне кажется, что он просто трус по натуре и просто боится выставить свой голос, чтобы не попасть под жернова политических гонений", — заявил экс-вратарь сборной СССР.