Батраков — лучший игрок «Локомотива» в октябре

Полузащитник Алексей Батраков признан лучшим игроком «Локомотива» по итогам октября.

Источник: Спортс"

Второе место в голосовании болельщиков занял форвард Дмитрий Воробьев, третий — хавбек Дмитрий Баринов.

В октябре Батраков поучаствовал в четырех матчах во всех турнирах, отметившись голами в дерби с «Динамо» (5:3) и ЦСКА (3:0) в Мир РПЛ.

