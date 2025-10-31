Батраков — лучший игрок «Локомотива» в октябре

Второе место в голосовании болельщиков занял форвард Дмитрий Воробьев, третий — хавбек Дмитрий Баринов.
В октябре Батраков поучаствовал в четырех матчах во всех турнирах, отметившись голами в дерби с «Динамо» (5:3) и ЦСКА (3:0) в Мир РПЛ.
Узнать больше по теме
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.Читать дальше