Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Хетафе
0
:
Жирона
0
Все коэффициенты
П1
2.86
X
2.35
П2
4.02
Футбол. Германия
2-й тайм
Аугсбург
0
:
Боруссия Д
1
Все коэффициенты
П1
19.00
X
5.70
П2
1.25
Футбол. Первая лига
01.11
Урал
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.44
П2
7.80
Футбол. Испания
01.11
Вильярреал
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.05
П2
5.04
Футбол. Италия
01.11
Удинезе
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.73
X
3.88
П2
1.78
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2

Овчинников о «Балтике»: «Талалаев может сделать ее чемпионом. Для москвичей Калининград — это западный колхоз, но в прошлом сезоне и Краснодар был для Москвы райцентром»

Валерий Овчинников высоко оценил работу Андрея Талалаева на посту главного тренера «Балтики».

Источник: Спортс"

"Для многих критиков горе, что команда Талалаева идет вверху. Это даже не критики, а месители — лишь бы что-то замесить.

А Талалаев — молодец, он своей работой доказывает, что может. Как тренер, я вижу, что он делает успехи.

Что такое Калининград для российского футбола — это периферия. Для москвичей так это вообще западный колхоз. Талалаев делает хорошую команду.

Да, Талалаев был в моей команде, но приехал с тяжелейшей травмой. Мне было интересно, чтобы он восстановился и играл, но потом он сам сказал, что в этом плане не тянет. Не думаю, что он почерпнул что-то у меня в плане тренерства, он был у меня недолго. Это сам по себе умный парень. Он хотел работать тренером и этого добился.

Самое страшное — когда начинают отправлять тренеров в московские клубы. Конечно, всем хочется работать в Москве. Но большинство тренеров, которые приезжают работать в столичные команды, проваливаются.

Дальше думать самому Андрею, что он дальше хочет делать. Он может сделать «Балтику» чемпионом. Такое может быть. В прошлом сезоне Краснодар — это был такой же районный центр для Москвы«, — сказал экс-тренер нижегородского “Локомотива”.