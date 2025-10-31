Овчинников о «Балтике»: «Талалаев может сделать ее чемпионом. Для москвичей Калининград — это западный колхоз, но в прошлом сезоне и Краснодар был для Москвы райцентром»

Да, Талалаев был в моей команде, но приехал с тяжелейшей травмой. Мне было интересно, чтобы он восстановился и играл, но потом он сам сказал, что в этом плане не тянет. Не думаю, что он почерпнул что-то у меня в плане тренерства, он был у меня недолго. Это сам по себе умный парень. Он хотел работать тренером и этого добился.