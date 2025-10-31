Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Хетафе
0
:
Жирона
0
Все коэффициенты
П1
2.74
X
2.50
П2
4.02
Футбол. Германия
2-й тайм
Аугсбург
0
:
Боруссия Д
1
Все коэффициенты
П1
19.00
X
5.80
П2
1.22
Футбол. Первая лига
01.11
Урал
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.44
П2
7.80
Футбол. Испания
01.11
Вильярреал
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.05
П2
5.04
Футбол. Италия
01.11
Удинезе
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.73
X
3.88
П2
1.78
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2

Сергей Ташуев: «Лет 9 назад агенты приглашали в “Нант”. Президент клуба сказал, что его не поймут, если он возьмет тренера из России. Пришел Консейсау, который поднял команду»

Сергей Ташуев рассказал, что агенты приглашали его тренировать «Нант».

Источник: Спортс"

— Вы как тренер хотели бы поработать в Европе?

— Мне кажется, я туда уже не успеваю. Европа сейчас закрыта, кто нас туда пригласит? Раньше были амбиции, разные намерения. Лет девять назад был «Нант» из Франции, мне звонили агенты, приглашали туда устроиться. Но это все слова. Был разговор о намерениях. Но тогда президент клуба сказал, что его не поймут, если он возьмет тренера из России. В итоге пришел Сержиу Консейсау, который поднял команду, — сказал Ташуев.

Последним местом работы Ташуева был «Ахмат», который он покинул в мае.