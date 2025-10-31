«Против долларовых миллионеров игроки чувствуют себя немножко ущербно. При подготовке к “Зениту” я показывал не самые крутые видео, иначе начинают бояться». Пятибратов о мотивировании в «Факеле&r

— Когда вы тренировали «Факел», какими идеями и фразами вы мотивировали своих игроков? Например, перед матчами с «Зенитом», за который играют Вендел, Глушенков и Педро.
— Это всегда разные фразы. Надо смотреть, какое состояние и настроение. Надо задеть их самолюбие: «Ну чем вы хуже? Вы должны показать, что вы на равных. Родители, жены, дети смотрят ваши матчи». Игроков это мотивировало.
Часто говорил, что есть победители и побежденные. Или говорил: «Вы можете войти в историю, стать успешными». Где-то голосом нужно поиграть, где-то промолчать, чтобы они в спокойствии побыли.
Футболисты чувствуют себя немножко ущербно, когда против них выходят Малком и долларовые миллионеры. Это называется «почувствуйте разницу».
При подготовке к «Зениту» я старался показывать не самый крутой видеоматериал, иначе футболисты начинают бояться. Ты понимаешь, что на каждой позиции у них преимущество: они атлеты, лучше играют.
Как мотивировать? Ты можешь их обмануть, но футболисты тоже не дураки. Вон, Луис Энрике вообще мяч не теряет.
Я говорил: «Когда вы идете в стык, помните: они богатые и знаменитые люди. Они побоятся ногу вставлять в стык, потому что вы можете нанести им травму, а вы бесстрашные, вам нечего терять».
Мы могли побеждать за счет характера, желания, организации игры.
«Ваше место в “Зените”: проявите себя и докажите это. Вы сможете!» — такие формулировки могут работать.
Или я говорил: «Вы ничего не теряете! Будьте мужчинами! Будьте смелыми! Вы сможете приобрести то, что не купишь за деньги, — уважение!» — вспомнил экс-тренер «Факела».