Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Хетафе
0
:
Жирона
0
Все коэффициенты
П1
2.86
X
2.35
П2
4.02
Футбол. Германия
2-й тайм
Аугсбург
0
:
Боруссия Д
1
Все коэффициенты
П1
19.00
X
5.70
П2
1.23
Футбол. Первая лига
01.11
Урал
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.44
П2
7.80
Футбол. Испания
01.11
Вильярреал
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.05
П2
5.04
Футбол. Италия
01.11
Удинезе
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.73
X
3.88
П2
1.78
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2

«Против долларовых миллионеров игроки чувствуют себя немножко ущербно. При подготовке к “Зениту” я показывал не самые крутые видео, иначе начинают бояться». Пятибратов о мотивировании в «Факеле&r

Дмитрий Пятибратов вспомнил, как мотивировал футболистов «Факела» на матчи с «Зенитом».

Источник: Спортс"

— Когда вы тренировали «Факел», какими идеями и фразами вы мотивировали своих игроков? Например, перед матчами с «Зенитом», за который играют Вендел, Глушенков и Педро.

— Это всегда разные фразы. Надо смотреть, какое состояние и настроение. Надо задеть их самолюбие: «Ну чем вы хуже? Вы должны показать, что вы на равных. Родители, жены, дети смотрят ваши матчи». Игроков это мотивировало.

Часто говорил, что есть победители и побежденные. Или говорил: «Вы можете войти в историю, стать успешными». Где-то голосом нужно поиграть, где-то промолчать, чтобы они в спокойствии побыли.

Футболисты чувствуют себя немножко ущербно, когда против них выходят Малком и долларовые миллионеры. Это называется «почувствуйте разницу».

При подготовке к «Зениту» я старался показывать не самый крутой видеоматериал, иначе футболисты начинают бояться. Ты понимаешь, что на каждой позиции у них преимущество: они атлеты, лучше играют.

Как мотивировать? Ты можешь их обмануть, но футболисты тоже не дураки. Вон, Луис Энрике вообще мяч не теряет.

Я говорил: «Когда вы идете в стык, помните: они богатые и знаменитые люди. Они побоятся ногу вставлять в стык, потому что вы можете нанести им травму, а вы бесстрашные, вам нечего терять».

Мы могли побеждать за счет характера, желания, организации игры.

«Ваше место в “Зените”: проявите себя и докажите это. Вы сможете!» — такие формулировки могут работать.

Или я говорил: «Вы ничего не теряете! Будьте мужчинами! Будьте смелыми! Вы сможете приобрести то, что не купишь за деньги, — уважение!» — вспомнил экс-тренер «Факела».

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше