Глава РПЛ Алаев про контракт с «Матч ТВ» на 28,5 млрд рублей: «С учетом ситуации в экономике — довольны. Время непростое. Если клубы голосуют 16:0, это о многом говорит»

Александр Алаев прокомментировал продолжение сотрудничества между «Матч ТВ» и Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

Сообщалось, что за 4 года лига получит за трансляции 28,5 млрд рублей.

— Как прокомментируете цену ТВ-контракта — 28,5 млрд рублей на четыре года?

— Не могу озвучивать цифры. Хочу лишь сказать следующее: с учетом текущей экономической ситуации и в целом ситуации в экономике страны мы понимаем, что непростое время. В текущих условиях очень довольны достигнутыми договоренностями. Если клубы голосуют 16:0, это о многом говорит.

— Рассматривались ли другие варианты, кроме «Матч ТВ»?

— Рассматривались все варианты, которые доступны на рынке. Различные модели дистрибуции.

— Кто еще мог получить права?

— У «Матча» был эксклюзивный период, компания им воспользовалась. Параллельно мы вели консультации с другими контрагентами. Сегодня рассматривалось одно предложение — от «Газпром-Медиа», оно было на бумаге, — сказал президент РПЛ.