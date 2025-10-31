Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Хетафе
0
:
Жирона
0
Все коэффициенты
П1
3.72
X
1.77
П2
6.15
Футбол. Германия
2-й тайм
Аугсбург
0
:
Боруссия Д
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
21.00
П2
1.07
Футбол. Первая лига
14:00
Урал
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.44
П2
7.80
Футбол. Испания
16:00
Вильярреал
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.05
П2
5.04
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.73
X
3.88
П2
1.78
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2

Челестини об Акинфееве в заявке ЦСКА: «Он хочет быть на скамейке, но не может играть, его беспокоит боль. Игорь хочет все время быть с нами»

Тренер ЦСКА Фабио Челестини сообщил, что Игорь Акинфеев еще испытывает болевые ощущения, но хочет находиться с командой, поэтому попадает в заявку на матчи.

Источник: Спортс"

В пятницу ЦСКА дома победил «Пари НН» (2:0). Место в воротах занимал Владислав Тороп.

«Акинфеева все еще беспокоит боль. Я сегодня с ним разговаривал, пока не знаем, когда именно [он вернется]. Он хочет быть на скамейке. Он там находится, но не может играть. Это наш капитан, мы нуждаемся в нем, конечно. Но когда будет готов на 100%, он скажет. Он хочет быть с нами, хочет быть в отеле, рядом, все время быть с нами», — сказал Челестини.

Акинфеев получил травму голеностопа в матче с «Спартаком» в 11-м туре Мир РПЛ (3:2) и был заменен по ходу второго тайма.