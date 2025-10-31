Челестини об Акинфееве в заявке ЦСКА: «Он хочет быть на скамейке, но не может играть, его беспокоит боль. Игорь хочет все время быть с нами»

«Акинфеева все еще беспокоит боль. Я сегодня с ним разговаривал, пока не знаем, когда именно [он вернется]. Он хочет быть на скамейке. Он там находится, но не может играть. Это наш капитан, мы нуждаемся в нем, конечно. Но когда будет готов на 100%, он скажет. Он хочет быть с нами, хочет быть в отеле, рядом, все время быть с нами», — сказал Челестини.