Шнякин про Okko: «Матч» в чем-то слабее? Генич — голос российского футбола, по рассуждениям о росфутболе рядом с ним вообще никто не стоял. Нагучев — наследник Уткина по реакции"

Обратите внимание, как удачно и уместно работают нижними коммами на РПЛ Дурасов и Пойда. Нагучев (если не рассказывает про персоналку «Аталанты») — это просто элита. Наследник Уткина по реакции, вычурный, узнаваемый стиль (суперважно для комментатора), а еще Рома, как и я, уже как года 2−3 пришел к пониманию простого и важного: футбол превыше всего, комментарий игры важнее мусорных и неуместных рассказов (ну, если они действительно неуместны)", — написал Шнякин.