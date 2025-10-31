Шнякин про Okko: «Матч» в чем-то слабее? Генич — голос российского футбола, по рассуждениям о росфутболе рядом с ним вообще никто не стоял. Нагучев — наследник Уткина по реакции"

Безусловно, важны исполнители. Да, Уткина и Розанова нигде нет, в принципе сравнивать кого-то с двумя легендами бессмысленно. На «Окко» отличная банда ребят: из молодых лично мне нравятся Борисов и Алхазов, прибавляет Виноградов, обожаю своего папу-комментатора Саприна, Елагин — легендарный, Керимов — топ-уровень.
Обратите внимание на Комина и Качанова — ребята тьму лет мощно и умно работали на «Матче» редакторами, а сейчас классно развиваются в роли комментаторов. Да много кого отметить можно.
Но. А что, «Матч» слабее в чем-то? Я сейчас без налета патриотизма спрашиваю. Генич и Минин кого-то слабее? Костя — голос российского футбола, он и Черданцев — самые известные футбольные комментаторы страны. А если брать навык рассуждений о росфутболе, то рядом с Геничем вообще никто не стоял.
А Трушечкин? Мало комментаторов с таким же русским языком.
Нец, Пирожков, Кытманов, Мосс и т.д. — стабильнейший уровень. Свой зритель у Меламеда.
Обратите внимание, как удачно и уместно работают нижними коммами на РПЛ Дурасов и Пойда. Нагучев (если не рассказывает про персоналку «Аталанты») — это просто элита. Наследник Уткина по реакции, вычурный, узнаваемый стиль (суперважно для комментатора), а еще Рома, как и я, уже как года 2−3 пришел к пониманию простого и важного: футбол превыше всего, комментарий игры важнее мусорных и неуместных рассказов (ну, если они действительно неуместны)", — написал Шнякин.