Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Хетафе
0
:
Жирона
0
Все коэффициенты
П1
3.61
X
1.77
П2
6.03
Футбол. Германия
2-й тайм
Аугсбург
0
:
Боруссия Д
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
13.50
П2
1.07
Футбол. Первая лига
14:00
Урал
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.44
П2
7.80
Футбол. Испания
16:00
Вильярреал
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.05
П2
5.04
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.73
X
3.88
П2
1.78
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2

Шнякин про Okko: «Матч» в чем-то слабее? Генич — голос российского футбола, по рассуждениям о росфутболе рядом с ним вообще никто не стоял. Нагучев — наследник Уткина по реакции"

"У каналов гораздо больше общего, чем вы думаете. И когда мне рассказывают про какой-то там другой профессионализм/показ… ? Смех.

Безусловно, важны исполнители. Да, Уткина и Розанова нигде нет, в принципе сравнивать кого-то с двумя легендами бессмысленно. На «Окко» отличная банда ребят: из молодых лично мне нравятся Борисов и Алхазов, прибавляет Виноградов, обожаю своего папу-комментатора Саприна, Елагин — легендарный, Керимов — топ-уровень.

Обратите внимание на Комина и Качанова — ребята тьму лет мощно и умно работали на «Матче» редакторами, а сейчас классно развиваются в роли комментаторов. Да много кого отметить можно.

Но. А что, «Матч» слабее в чем-то? Я сейчас без налета патриотизма спрашиваю. Генич и Минин кого-то слабее? Костя — голос российского футбола, он и Черданцев — самые известные футбольные комментаторы страны. А если брать навык рассуждений о росфутболе, то рядом с Геничем вообще никто не стоял.

А Трушечкин? Мало комментаторов с таким же русским языком.

Нец, Пирожков, Кытманов, Мосс и т.д. — стабильнейший уровень. Свой зритель у Меламеда.

Обратите внимание, как удачно и уместно работают нижними коммами на РПЛ Дурасов и Пойда. Нагучев (если не рассказывает про персоналку «Аталанты») — это просто элита. Наследник Уткина по реакции, вычурный, узнаваемый стиль (суперважно для комментатора), а еще Рома, как и я, уже как года 2−3 пришел к пониманию простого и важного: футбол превыше всего, комментарий игры важнее мусорных и неуместных рассказов (ну, если они действительно неуместны)", — написал Шнякин.