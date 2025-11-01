Джейми О’Хара: «Тоттенхэм» крупнее «Челси» в мировом масштабе. У нас богатая история, а они большой клуб благодаря Абрамовичу — потратили много денег, пару раз оплатили титул"

— Что из себя представляет «Челси»? Понимаете, о чем я? Это большой клуб благодаря Роману Абрамовичу, разве нет?
Следует отдать должное, они потратили много денег, пару раз оплатили титул, но для них важный матч — это матч против «Тоттенхэма». И нас это не волнует.
— Почему большинство крупнейших дерби Лондона — против «Тоттенхэма»?
— Потому что мы самый большой клуб Лондона.
В мировом масштабе «Тоттенхэм» более значимый клуб, чем «Челси». У нас богатая история.
Хоть мне и неприятно говорить это, но «Арсенал», наверное, самый большой клуб Лондона на международном уровне, учитывая его историю и игру в эпоху АПЛ,
«Челси» — большой клуб благодаря Абрамовичу, благодаря тому, что приводил футболистов. Но в мировом масштабе «Тоттенхэм» более крупный клуб, — сказал бывший хавбек «Тоттенхэма».