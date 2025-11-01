Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Хетафе
0
:
Жирона
0
Все коэффициенты
П1
3.72
X
1.77
П2
6.15
Футбол. Германия
2-й тайм
Аугсбург
0
:
Боруссия Д
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
21.00
П2
1.07
Футбол. Первая лига
14:00
Урал
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.44
П2
7.80
Футбол. Испания
16:00
Вильярреал
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.05
П2
5.04
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.73
X
3.88
П2
1.78
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2

Джейми О’Хара: «Тоттенхэм» крупнее «Челси» в мировом масштабе. У нас богатая история, а они большой клуб благодаря Абрамовичу — потратили много денег, пару раз оплатили титул"

Джейми О’Хара убежден, что «Челси» преуспел благодаря большим тратам в эпоху Романа Абрамовича, но все равно уступает «Тоттенхэму».

Источник: Спортс"

— Что из себя представляет «Челси»? Понимаете, о чем я? Это большой клуб благодаря Роману Абрамовичу, разве нет?

Следует отдать должное, они потратили много денег, пару раз оплатили титул, но для них важный матч — это матч против «Тоттенхэма». И нас это не волнует.

— Почему большинство крупнейших дерби Лондона — против «Тоттенхэма»?

— Потому что мы самый большой клуб Лондона.

В мировом масштабе «Тоттенхэм» более значимый клуб, чем «Челси». У нас богатая история.

Хоть мне и неприятно говорить это, но «Арсенал», наверное, самый большой клуб Лондона на международном уровне, учитывая его историю и игру в эпоху АПЛ,

«Челси» — большой клуб благодаря Абрамовичу, благодаря тому, что приводил футболистов. Но в мировом масштабе «Тоттенхэм» более крупный клуб, — сказал бывший хавбек «Тоттенхэма».