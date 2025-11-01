«Ювентус» общался с Манчини и Палладино за день до назначения Спаллетти. Готовность Лучано заключить контракт до лета с опцией продления сыграла решающую роль (Маттео Моретто)

При этом туринцы во вторник все равно пообщались с Палладино, и Раффаэле подтвердил готовность возглавить команду. Также Джорджо Кьеллини, директор по футбольной стратегии, связался с Роберто Манчини — но как таковые переговоры начаты так и не были.