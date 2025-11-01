Ричмонд
Ташуев о влиятельности тренеров: «Семак — шесть раз чемпион страны, Мусаев — молодой тренер стал чемпионом, обыграв топ-клубы. А Карпин разве что-то выиграл? Надо сначала добиться успеха»

Сергей Ташуев отнес Сергея Семака к влиятельным тренерам, а Валерия Карпина — нет.

Источник: Спортс"

— Кто из тренеров в России, на ваш взгляд, сейчас самый влиятельный?

— Трудный вопрос. В 90-е годы таким был Олег Иванович Романцев: его «Спартак» был мощнейшим, игра — самая лучшая, достигали успехов в Лиге чемпионов, обыгрывали европейские клубы. На него равнялись многие. Затем начали другие подтягиваться. Сегодня все идет очень ровно.

Сейчас «Балтика» Андрея Талалаева идет очень неплохо. Но это не значит, что надо на него равняться. Надо смотреть, оценивать, хвалить, что с футболистами среднего уровня достигает успеха, что-то можно подцепить. Я понимаю, что он делает, потому что тоже работал с такими игроками.

— Может быть, Семак или Карпин?

— А Карпин разве что-то выиграл? Ну, тренер сборной России, да. Но, чтобы быть влиятельным, надо сначала добиться успеха с ней. К сожалению, от Валерия Георгиевича это сейчас не зависит, у него нет даже возможности доказать свою влиятельность. Когда будут официальные игры, тогда и будем оценивать. Плюс в «Динамо» ему нужно дать время, чтобы он смог что-то сделать.

Если брать по статистике, то влиятельный сейчас Семак. Шесть раз чемпион страны. Он управляет сильными бразильцами — это не так просто, этому нужно учиться.

Также Мурад Мусаев: молодой тренер стал чемпионом, обыграв топ-клубы. Надо смотреть, как ему это удалось. Это большой пласт работы, — отметил экс-тренер «Ахмата».

