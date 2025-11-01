Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
14:00
Урал
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.44
П2
7.80
Футбол. Испания
16:00
Вильярреал
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.05
П2
5.04
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.76
X
3.92
П2
1.77
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
0
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2

Терри высмеял слова о том, что «Тоттенхэм» больше «Челси»: «Шпоры» пригласили меня на матч. Попросили приехать к 17:29 на экскурсию по комнате с трофеями, а в 17:30 я уж

Джон Терри не согласился с экс-полузащитником «Тоттенхэма» Джейми О’Харой, заявившим, что «шпоры» в мировом масштабе являются более крупным клубом, чем «Челси».

Источник: Спортс"

«Что, черт возьми, он там несет этим утром, этот О’Хара?

Даже эти слова — «шпоры» и «в мировом масштабе» — больше никогда не должны встречаться в одном предложении. Никогда.

Слушайте, они до сих пор проводят предсезонные туры по Северному Лондону. Это просто смешно.

Кстати, «Тоттенхэм» пригласил меня на матч в выходные. Начало в 17:30, и они попросили меня приехать в 17:29, сказали, что проведут экскурсию по комнате с трофеями, а к стартовому свистку я уже займу свое место на трибуне.

Вот насколько они далеки от этого статуса, дружище«, — сказал экс-капитан “Челси” в голосовом сообщении, которое отправил одному из ведущих шоу Friday’s Breakfast Габриэлю Агбонлахору.