Терри высмеял слова о том, что «Тоттенхэм» больше «Челси»: «Шпоры» пригласили меня на матч. Попросили приехать к 17:29 на экскурсию по комнате с трофеями, а в 17:30 я уж

«Что, черт возьми, он там несет этим утром, этот О’Хара?
Даже эти слова — «шпоры» и «в мировом масштабе» — больше никогда не должны встречаться в одном предложении. Никогда.
Слушайте, они до сих пор проводят предсезонные туры по Северному Лондону. Это просто смешно.
Кстати, «Тоттенхэм» пригласил меня на матч в выходные. Начало в 17:30, и они попросили меня приехать в 17:29, сказали, что проведут экскурсию по комнате с трофеями, а к стартовому свистку я уже займу свое место на трибуне.
Вот насколько они далеки от этого статуса, дружище«, — сказал экс-капитан “Челси” в голосовом сообщении, которое отправил одному из ведущих шоу Friday’s Breakfast Габриэлю Агбонлахору.