Терри высмеял слова о том, что «Тоттенхэм» больше «Челси»: «Шпоры» пригласили меня на матч. Попросили приехать к 17:29 на экскурсию по комнате с трофеями, а в 17:30 я уж

Кстати, «Тоттенхэм» пригласил меня на матч в выходные. Начало в 17:30, и они попросили меня приехать в 17:29, сказали, что проведут экскурсию по комнате с трофеями, а к стартовому свистку я уже займу свое место на трибуне.