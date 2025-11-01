Сергей Ташуев: «Все тренеры готовы возглавить “Спартак”. Спросите у Пятибратова, Черчесова и других»

— Сложный вопрос. Надо сопоставлять факторы личные, семейные. Девчонки у меня еще дети: одна закончила магистратуру, а вторая поступила в лицей Высшей школы экономики — а это 15 лет. Их же надо еще кормить и поить. Об этом тоже думаешь.