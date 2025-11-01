Шнякин о новом контракте «Матч ТВ» с РПЛ: «На канале собраны опытнейшие профи, при которых показ нашего футбола вышел на принципиально новый уровень»

"Жаль, что я и мои друзья-коллеги не могут комментить еарокубки (компенсирую это регулярными комментариями ЛЧ в барах, приходите). Но рад за других приятелей-комментаторов. Есть конкуренция — есть жизнь на спортивном ТВ.