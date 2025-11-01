Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
14:00
Урал
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.35
П2
7.80
Футбол. Испания
16:00
Вильярреал
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.06
П2
5.00
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.93
П2
1.76
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.50
X
2.88
П2
3.35
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
3.68
X
4.16
П2
1.93
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.85
П2
3.60
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.09
П2
3.46
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.55
П2
3.35
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.35
П2
2.85
Футбол. Премьер-лига
17:45
Рубин
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.55
П2
2.23
Футбол. Премьер-лига
17:45
Динамо Мх
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.12
П2
3.80
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.71
П2
3.87
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
13.25
X
6.42
П2
1.25
Футбол. Англия
18:00
Кристал Пэлас
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.65
П2
4.00
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.60
П2
4.60
Футбол. Англия
18:00
Ноттингем Форест
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.43
X
3.76
П2
2.12
Футбол. Испания
18:15
Атлетико
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.75
П2
9.00
Футбол. Франция
19:00
ПСЖ
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.75
П2
12.25
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
0
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2

Шнякин о новом контракте «Матч ТВ» с РПЛ: «На канале собраны опытнейшие профи, при которых показ нашего футбола вышел на принципиально новый уровень»

Дмитрий Шнякин оценил продолжение сотрудничества между «Матч ТВ» и Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

"Жаль, что я и мои друзья-коллеги не могут комментить еарокубки (компенсирую это регулярными комментариями ЛЧ в барах, приходите). Но рад за других приятелей-комментаторов. Есть конкуренция — есть жизнь на спортивном ТВ.

Вот пришла новость о том, что РПЛ остается на «Матче». Ну и прекрасно: на нашем канале собраны опытнейшие профи, при которых показ нашего футбола вышел на принципиально новый уровень.

Можно рассматривать так: «Газпром» тут выиграл у «Сбербанка». Ок, разборки госкорпораций. А можно и так оценить: опыт выиграл, признанное качество, а не просто амбиции«, — написал комментатор “Матч ТВ”.