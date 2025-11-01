Морган вновь анонсировал интервью с Роналду: «Самое личное и откровенное. Величайший игрок в истории футбола, величайшая звезда»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Удинезе
0
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.45
П2
1.85
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Шинник
1
:
Челябинск
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.10
П2
9.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Вильярреал
3
:
Райо Вальекано
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
14.00
П2
37.00
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
4.11
X
4.22
П2
1.82
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.90
П2
4.00
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.89
П2
3.27
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.48
П2
3.11
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.25
П2
2.83
Футбол. Премьер-лига
17:45
Рубин
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.55
П2
2.15
Футбол. Премьер-лига
17:45
Динамо Мх
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.23
П2
4.15
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.71
П2
3.96
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
13.50
X
6.17
П2
1.26
Футбол. Англия
18:00
Кристал Пэлас
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.57
П2
3.86
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.80
П2
4.60
Футбол. Англия
18:00
Ноттингем Форест
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.41
X
3.76
П2
2.12
Футбол. Испания
18:15
Атлетико
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.60
П2
9.00
Футбол. Франция
19:00
ПСЖ
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.25
П2
14.25
Футбол. Италия
20:00
Наполи
:
Комо
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.39
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
20:15
Зенит
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.40
П2
5.40
Футбол. Премьер-лига
20:15
Ростов
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.10
П2
5.60
Футбол. Англия
20:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.51
П2
2.47
Футбол. Германия
20:30
Бавария
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.20
П2
11.50
Футбол. Испания
20:30
Реал Сосьедад
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.89
X
3.04
П2
2.81
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.44
П2
5.05
Футбол. Италия
22:45
Кремонезе
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
6.90
X
4.40
П2
1.53
Футбол. Англия
23:00
Ливерпуль
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.40
П2
4.76
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.25
П2
17.00
Футбол. Франция
23:05
Осер
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
5.18
X
3.99
П2
1.71
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Сокол
0
П1
X
П2

Морган вновь анонсировал интервью с Роналду: «Самое личное и откровенное. Величайший игрок в истории футбола, величайшая звезда»

Журналист и телеведущий Пирс Морган в очередной раз анонсировал интервью с Криштиану Роналду.

Источник: Спортс"

«Выйдет на следующей неделе. Самое личное и откровенное интервью, которое Криштиану⁩ когда-либо давал. Он величайший игрок в истории футбола, величайшая звезда и человек с самым большим количеством подписчиков в инстаграме. Теперь он раскрывается как никогда раньше», — написал Морган в X.