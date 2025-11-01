«Выйдет на следующей неделе. Самое личное и откровенное интервью, которое Криштиану когда-либо давал. Он величайший игрок в истории футбола, величайшая звезда и человек с самым большим количеством подписчиков в инстаграме. Теперь он раскрывается как никогда раньше», — написал Морган в X.
Морган вновь анонсировал интервью с Роналду: «Самое личное и откровенное. Величайший игрок в истории футбола, величайшая звезда»
