У 40-летнего Роналду 13 голов в 14 матчах сезона за «Аль-Наср» и Португалию

Нападающий «Аль-Насра» сравнял счет на 37-й минуте матча с «Аль-Фейхой» в высшей лиге Саудовской Аравии. Ассистировал ему Кингсли Коман.
40-летний португалец проводит 14-ю игру в текущем сезоне. Он забил 5 раз за сборную и 8 — за «Аль-Наср».
Криштиану Роналду забил 13 голов с начала сезона.
