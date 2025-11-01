У 40-летнего Роналду 13 голов в 14 матчах сезона за «Аль-Наср» и Португалию

Ричмонд
Футбол. Франция
2-й тайм
Монако
0
:
Париж
0
Все коэффициенты
П1
2.11
X
2.90
П2
5.50
Футбол. Англия
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Челси
1
Все коэффициенты
П1
26.00
X
5.40
П2
1.26
Футбол. Германия
2-й тайм
Бавария
3
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал Сосьедад
2
:
Атлетик
1
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.00
П2
31.00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
1
:
Локомотив
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
11.00
П2
100.00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов
1
:
Акрон
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
13.00
П2
1.08
Футбол. Италия
22:45
Кремонезе
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
6.90
X
4.40
П2
1.53
Футбол. Англия
23:00
Ливерпуль
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.45
П2
4.87
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.75
П2
19.00
Футбол. Франция
23:05
Осер
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
5.68
X
4.10
П2
1.65
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Боруссия М
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Сокол
0
П1
X
П2

У 40-летнего Роналду 13 голов в 14 матчах сезона за «Аль-Наср» и Португалию

Криштиану Роналду забил 13 голов с начала сезона.

Нападающий «Аль-Насра» сравнял счет на 37-й минуте матча с «Аль-Фейхой» в высшей лиге Саудовской Аравии. Ассистировал ему Кингсли Коман.

40-летний португалец проводит 14-ю игру в текущем сезоне. Он забил 5 раз за сборную и 8 — за «Аль-Наср».