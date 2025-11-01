Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Осер
0
:
Марсель
0
Все коэффициенты
П1
5.02
X
3.35
П2
1.90
Футбол. Англия
1-й тайм
Ливерпуль
0
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.75
П2
4.35
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал
1
:
Валенсия
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
17.00
П2
41.00
Футбол. Италия
1-й тайм
Кремонезе
0
:
Ювентус
1
Все коэффициенты
П1
25.00
X
6.90
П2
1.18
Футбол. Франция
завершен
Монако
0
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Боруссия М
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Сокол
0
П1
X
П2

ВАР 10 минут смотрел повтор гола Голенкова «Акрону» — из-за офсайда взятие ворот отменили. Матч завершился на 106-й минуте

Видеоассистентам потребовалось около 10 минут на изучение момента с голом Егора Голенкова «Акрону» в 14-м туре Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

Нападающий «Ростова» отправил мяч в сетку на 82-й минуте (81:32). Судейская бригада начала изучать эпизод на предмет нахождения одного из футболистов ростовчан вне игры.

Анализ завершился только на 91-й минуте, после чего главный арбитр Ян Бобровский объявил: офсайд у Умара Сако, сыгравшего головой в ходе голевой атаки. Игра возобновилась на 92-й минуте (91:39).

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер».

«Ростову» удалось забить снова на 102-й минуте, но рефери снова отменил взятие ворот из-за нахождения Давида Семенчука вне игры. На этот раз на просмотр ушло меньше времени — менее двух минут. Игра завершилась на 106-й минуте.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер».