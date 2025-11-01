ВАР 10 минут смотрел повтор гола Голенкова «Акрону» — из-за офсайда взятие ворот отменили. Матч завершился на 106-й минуте

Нападающий «Ростова» отправил мяч в сетку на 82-й минуте (81:32). Судейская бригада начала изучать эпизод на предмет нахождения одного из футболистов ростовчан вне игры.
Анализ завершился только на 91-й минуте, после чего главный арбитр Ян Бобровский объявил: офсайд у Умара Сако, сыгравшего головой в ходе голевой атаки. Игра возобновилась на 92-й минуте (91:39).
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер».
«Ростову» удалось забить снова на 102-й минуте, но рефери снова отменил взятие ворот из-за нахождения Давида Семенчука вне игры. На этот раз на просмотр ушло меньше времени — менее двух минут. Игра завершилась на 106-й минуте.
