Педро с голом и 8.3 по Индексу ГОЛа — лучший игрок матча «Зенит» — «Локомотив», у Глушенкова — 7.8, у Батракова — 6.6. Руденко с оценкой 5.8 — худ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Осер
0
:
Марсель
0
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.65
П2
1.90
Футбол. Англия
1-й тайм
Ливерпуль
0
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.80
П2
4.35
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал
1
:
Валенсия
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
12.00
П2
35.00
Футбол. Италия
1-й тайм
Кремонезе
0
:
Ювентус
1
Все коэффициенты
П1
25.00
X
6.90
П2
1.18
Футбол. Франция
завершен
Монако
0
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Боруссия М
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Сокол
0
П1
X
П2

Педро с голом и 8.3 по Индексу ГОЛа — лучший игрок матча «Зенит» — «Локомотив», у Глушенкова — 7.8, у Батракова — 6.6. Руденко с оценкой 5.8 — худ

Педро получил наивысшую оценку по Индексу ГОЛа в матче «Зенит» — «Локомотив».

Источник: Спортс"

Встреча 14-го тура Мир РПЛ завершилась победой петербуржцев (2:0).

Бразильский полузащитник «Зенита» забил победный гол, его индекс — 8.3. Худшая оценка у Александра Руденко из «Локомотива» — 5.8.

В «Зените» слабее всех игру провел Жерсон — 6.1, лучшим в «Локо» стал Александр Сильянов — 7.4.

Оценки «Зенита»: Денис Адамов (7.1), Нуралы Алип (7.5), Нино Мота (7.2), Ванья Дркушич (6.9), Густаво Мантуан (7.2), Жерсон (6.1), Вильмар Барриос (7.0), Вендел (7.5), Педро (8.3), Максим Глушенков (7.8), Луис Энрике (6.9).

Оценки «Локомотива»: Антон Митрюшкин (6.7), Лукас Фассон (7.1), Александр Сильянов (7.4), Жерзино Ньямси (6.7), Максим Ненахов (6.9), Дмитрий Баринов (6.1), Артем Карпукас (7.1), Данил Пруцев (6.9), Александр Руденко (5.8), Алексей Батраков (6.6), Николай Комличенко (6.5).

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше