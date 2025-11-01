Ричмонд
Футбол. Франция
1-й тайм
Осер
0
:
Марсель
0
П1
5.22
X
3.65
П2
1.85
Футбол. Англия
1-й тайм
Ливерпуль
0
:
Астон Вилла
0
П1
1.92
X
3.80
П2
4.22
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал
0
:
Валенсия
0
П1
1.17
X
12.00
П2
35.00
Футбол. Италия
1-й тайм
Кремонезе
0
:
Ювентус
1
П1
25.00
X
6.90
П2
1.18
Футбол. Франция
завершен
Монако
0
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Боруссия М
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Сокол
0
П1
X
П2

Семак о 2:0: «В 1-м тайме “Зенит” играл хорошо, во 2-м подустал. С быстрыми атаками “Локомотива” мы справились. Больше опасности было от фланговых передач на Комличенко»

Сергей Семак подвел итоги матча с «Локомотивом».

«Зенит» одержал победу со счетом 2:0 в матче 14-го тура Мир РПЛ.

— Тяжелая игра, счет был минимальный всю игру. В первом тайме мы играли хорошо, во втором подустали — и движение стало чуть хуже. При этом все отрабатывали моменты до конца.

Качество «Локомотива» — быстрые атаки, с этим мы справились. Больше опасности было от фланговых передач на Комличенко. Достойно сыграли в обороне и в атаке, поздравляю команду и болельщиков. Сложный матч, важно было победить.

— Почему первые замены были сделаны только на 75‑й минуте?

— Все доигрывали до конца, остроты у наших ворот было немного. В такую сложную игру входить непросто. Когда стало тяжело двигаться игрокам, мы освежили заменами. Нормально смотрелись и до замен, и после, что отрадно, — сказал главный тренер «Зенита».