Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Осер
0
:
Марсель
1
Все коэффициенты
П1
14.00
X
5.02
П2
1.30
Футбол. Англия
1-й тайм
Ливерпуль
1
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
2.04
X
6.00
П2
10.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал
2
:
Валенсия
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
18.00
П2
63.00
Футбол. Италия
перерыв
Кремонезе
0
:
Ювентус
1
Все коэффициенты
П1
23.00
X
6.25
П2
1.19
Футбол. Франция
завершен
Монако
0
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Боруссия М
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Сокол
0
П1
X
П2

Мареска после 1:0 с «Тоттенхэмом»: «Доволен победой, особенно игрой на ноль. Кайседо — топ, он и Родри — лучшие опорники мира»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги игры с «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ (1:0).

«Я доволен тремя очками. Особенно потому, что мы сыграли на ноль. Нам это нужно на будущее. Мы будем забивать голы, но нам нужно лучше действовать в обороне».

Про 0,05 xG у «Тоттенхэма».

«Я думаю, что наша игра была очень хорошей, как с мячом, так и без него. То, как мы прессинговали, было очень важно. Мы также были очень хороши в этом в матче с “Ливерпулем”. Это необходимо, если мы хотим быть ближе к вершине. Всегда нужны голы, но также нужно как можно меньше пропускать».

Об игре Кайседо.

«Мойсес показывает, насколько он хорош. Он топ. Самое лучшее, что у него есть, — это скромность, он очень хороший парень и готов помочь всем. Он и Родри — лучшие опорные полузащитники мира».

Про гол Жоао Педро.

"Жоао никогда не был проблемой. Проблема Жоао в том, что он тренируется не каждый день из-за своих проблем. Он не к каждой игре готов на 100%.

Жоао будет забивать голы. В матче с «Ливерпулем» он был очень, очень хорош. Теперь, когда Лиам [Делап] вернулся, у нас появилось больше возможностей. Мы были без Коула [Палмера] и два месяца без Лиама. Нам нужны атакующие игроки", — сказал Мареска.