Ван Дейк после 2:0 с «Виллой»: «В прошлом сезоне у “Ливерпуля” были неудачи, а вокруг — солнышко и радуги. Сейчас все говорят так, будто мы боремся за выживание»

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.48
П2
3.22
Футбол. Италия
14:30
Верона
:
Интер
Все коэффициенты
П1
7.50
X
4.96
П2
1.44
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
4
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
0
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Боруссия М
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Сокол
0
П1
X
П2

Ван Дейк после 2:0 с «Виллой»: «В прошлом сезоне у “Ливерпуля” были неудачи, а вокруг — солнышко и радуги. Сейчас все говорят так, будто мы боремся за выживание»

Команда под руководством Арне Слота обыграла «Астон Виллу» в 10-м туре АПЛ — 2:0. Это первая победа «Ливерпуля» после серии поражений в чемпионате Англии.

Источник: Sports

"Даже когда все идет хорошо, нельзя останавливаться — нужно продолжать давить и не сбавлять обороты. За последние недели я заметил, сколько вокруг шума, на который мы никак не можем повлиять. И как команде нам приходится с этим жить.

Некоторые мнения просто абсурдны, но что поделаешь — надо справляться. Внешний шум может влиять на отдельных игроков, но мы держимся вместе. Мы ведь не выходим на поле, чтобы проигрывать или разочаровывать болельщиков. Мы выкладываемся до предела, чтобы побеждать. Но победы никто не гарантирует, АПЛ — это высочайший уровень.

Сейчас главное — снова сосредоточиться на работе, не впадать ни в эйфорию, ни в уныние. Мы живем в мире, где каждый может высказывать свое мнение на десятках платформ и якобы все знать лучше всех. Мы должны держаться подальше от этого и просто продолжать работать.

В прошлом сезоне мы действительно делали много неудачных вещей, но вокруг все равно было солнышко и радуга. А теперь, если послушать, создается впечатление, будто мы боремся за выживание. Таков уж этот мир«, — сказал защитник “Ливерпуля”.