Ван Дейк после 2:0 с «Виллой»: «В прошлом сезоне у “Ливерпуля” были неудачи, а вокруг — солнышко и радуги. Сейчас все говорят так, будто мы боремся за выживание»

Сейчас главное — снова сосредоточиться на работе, не впадать ни в эйфорию, ни в уныние. Мы живем в мире, где каждый может высказывать свое мнение на десятках платформ и якобы все знать лучше всех. Мы должны держаться подальше от этого и просто продолжать работать.