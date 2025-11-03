Пеп о пропущенном «Сити» с углового от «Борнмута»: «Почему этот гол не отменили? Невероятно, что фол не зафиксировали. Есть вещи, которые порой трудно понять»

«Горожане» одержали победу в матче 10-го тура АПЛ (3:1). На 25-й минуте хавбек «Борнмута» Тайлер Адамс забил гол после неудачных действий Джанлуиджи Доннаруммы на выходе во время углового. Вратарь пытался убедить судью Энтони Тэйлора, что Дэвид Брукс нарушал на нем правила.
"Пропущенный нами мяч — если посмотреть повтор, просто невероятно, что фол не был зафиксирован. Есть вещи, которые порой трудно понять — почему этот гол не отменили?
Но мы сохранили стабильность и смогли воспользоваться моментом, чтобы забить второй гол«, — сказал главный тренер “Ман Сити”.