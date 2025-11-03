Ричмонд
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
2-й тайм
Милан
1
:
Рома
0
Все коэффициенты
П1
1.29
X
4.68
П2
24.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Брест
0
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
3.40
X
1.58
П2
10.70
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Спартак
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Хоффенхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Родина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

Пеп о пропущенном «Сити» с углового от «Борнмута»: «Почему этот гол не отменили? Невероятно, что фол не зафиксировали. Есть вещи, которые порой трудно понять»

Пеп Гвардиола удивлен, что гол «Борнмута» в ворота «Манчестер Сити» не был отменен.

«Горожане» одержали победу в матче 10-го тура АПЛ (3:1). На 25-й минуте хавбек «Борнмута» Тайлер Адамс забил гол после неудачных действий Джанлуиджи Доннаруммы на выходе во время углового. Вратарь пытался убедить судью Энтони Тэйлора, что Дэвид Брукс нарушал на нем правила.

"Пропущенный нами мяч — если посмотреть повтор, просто невероятно, что фол не был зафиксирован. Есть вещи, которые порой трудно понять — почему этот гол не отменили?

Но мы сохранили стабильность и смогли воспользоваться моментом, чтобы забить второй гол«, — сказал главный тренер “Ман Сити”.