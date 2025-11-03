Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
3
:
Мальорка
0
Футбол. Италия
2-й тайм
Милан
1
:
Рома
0
Футбол. Франция
2-й тайм
Брест
0
:
Лион
0
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Эльче
1
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Болонья
3
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Борнмут
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Спартак
1
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Хоффенхайм
3
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Лорьян
0
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Анже
0
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Метц
2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Гавр
0
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Эспаньол
1
Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Гамбург
1
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Лечче
1
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Пиза
2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Ахмат
0
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Страсбур
1
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
Черноморец
1
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Сельта
2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Родина
2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Интер
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
3
:
Сочи
1
Ташуев о поражении «Спартака»: «Почему в обороне такой бардак, мягко выражаясь? Слабо ведется работа, “Краснодар” забивал легко»

Сергей Ташуев оценил выступление «Спартака» в матче против «Краснодара» в 14-м туре Мир РПЛ (1:2).

Источник: Спортс"

"Красно-белые пытались комбинировать в атаке, оказывать давление, действовали индивидуально. Но уже далеко не первый матч игра оставляет желать лучшего.

Есть проблема в организации командных действий в обороне, слабо ведется работа. Сегодня «Краснодар» забивал легко. Розыгрыш через вратаря был неважным. «Спартак» пытался загнать мяч в свою штрафную, а не в чужую.

В итоге в атаке — более-менее, но в обороне есть огромная проблема. И мы видим это не в первый раз. Почему в обороне такой бардак, мягко выражаясь? «- сказал бывший главный тренер “Факела”.