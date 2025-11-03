Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
2-й тайм
Милан
1
:
Рома
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
5.50
П2
39.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Брест
0
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
4.00
X
1.43
П2
13.00
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Спартак
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Хоффенхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Родина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

Кордоба об удалении со «Спартаком»: «Это вызывает смех, пусть остановят меня другим способом. “Краснодар” превосходил соперника до того, как судьи сделали свою работу»

Джон Кордоба заявил, что судейство в матче со «Спартаком» вызвало у него смех.

Источник: Спортс"

«Краснодар» обыграл «Спартак» в домашнем матче 14-го тура Мир РПЛ (2:1). Кордоба получил две желтые карточки за 3 минуты за фолы на Руслане Литвинове в концовке матча. Главным арбитром встречи был Кирилл Левников.

— Что происходит с судейством?

— Что вы хотите, чтобы я сказал?

— Правду.

— У меня это вызывает смех. Пусть остановят меня другим способом.

— Вы говорили, что покинете РПЛ, если такое судейство продолжится. Эти слова актуальны?

— Я очень горд за свою команду, партнеров. На протяжении всего матча мы их превосходили до того, как судьи сделали свою работу.

— Не боитесь, что вам дадут дисквалификацию? Ведь у вас условный срок.

— Почему должен активироваться тот условный матч, если там не было ничего агрессивного? В первом моменте сегодня точно не было желтой карточки, во втором — не знаю.

— Держали в голове историю с условной дисквалификацией, когда реагировали на удаление?

— Нет, я об этом не думал. Зачем мне об этом думать, если не было никакой агрессии, не было даже намерения, — сказал форвард «Краснодара».