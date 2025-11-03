Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Спартак
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Хоффенхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Родина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

Лапочкин об удалении Мелкадзе: «Шок, катастрофа с судейской точки зрения. Видим непонимание судьями биомеханики движений. Игрок “Балтики” — инициатор контакта, а Георгий ничего не нарушил»

Сергей Лапочкин шокирован удалением нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе в матче с «Балтикой» (0:2).

Источник: Спортс"

На 59‑й минуте Мелкадзе получил прямую красную карточку от судьи Иван Абросимова после просмотра ВАР за наступ на ногу Ираклию Манелову.

"Я не понимаю. Этот момент — шок, катастрофа с судейской точки зрения.

Мы видим непонимание арбитрами РПЛ биомеханики движений, футбола. Мелкадзе контролирует мяч, игрок «Балтики» с двух ног прыгает в него. Мелкадзе делает обычный шаг и случайно совершает наступ. Абсолютно случайный наступ. Он не делает никаких дополнительных движений и просто продолжает игру.

Да, это мужской вид спорта, тут иногда бывают стыки. Игрок «Балтики» сам является инициатором контакта. А Мелказде ничего не нарушил.

Но здесь ВАР сходит с ума и зовет арбитра. После чего следует удаление. Просто шок, я не понимаю этого удаления вообще", — сказал бывший арбитр ФИФА.

«Ахмат» обратится в ЭСК по поводу удаления Мелкадзе: «Почему арбитры после явных ошибок выходят и опять судят? Нужно не только к тренерам и игрокам применять санкции, но и к судьям».

Гендиректор «Ахмата» Айдамиров о судействе с «Балтикой»: «Что делают эти товарищи? Подзывают арбитра к монитору, удаляют игрока. Что там увидели? Куда должен был убирать ногу Мелкадзе?».