Лапочкин об удалении Мелкадзе: «Шок, катастрофа с судейской точки зрения. Видим непонимание судьями биомеханики движений. Игрок “Балтики” — инициатор контакта, а Георгий ничего не нарушил»

На 59‑й минуте Мелкадзе получил прямую красную карточку от судьи Иван Абросимова после просмотра ВАР за наступ на ногу Ираклию Манелову.
"Я не понимаю. Этот момент — шок, катастрофа с судейской точки зрения.
Мы видим непонимание арбитрами РПЛ биомеханики движений, футбола. Мелкадзе контролирует мяч, игрок «Балтики» с двух ног прыгает в него. Мелкадзе делает обычный шаг и случайно совершает наступ. Абсолютно случайный наступ. Он не делает никаких дополнительных движений и просто продолжает игру.
Да, это мужской вид спорта, тут иногда бывают стыки. Игрок «Балтики» сам является инициатором контакта. А Мелказде ничего не нарушил.
Но здесь ВАР сходит с ума и зовет арбитра. После чего следует удаление. Просто шок, я не понимаю этого удаления вообще", — сказал бывший арбитр ФИФА.
«Ахмат» обратится в ЭСК по поводу удаления Мелкадзе: «Почему арбитры после явных ошибок выходят и опять судят? Нужно не только к тренерам и игрокам применять санкции, но и к судьям».
Гендиректор «Ахмата» Айдамиров о судействе с «Балтикой»: «Что делают эти товарищи? Подзывают арбитра к монитору, удаляют игрока. Что там увидели? Куда должен был убирать ногу Мелкадзе?».