Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Спартак
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Хоффенхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Родина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

«К нам сегодня приезжала столица — проводили ее домой со счетом 2:1». Сперцян после победы «Краснодара» над «Спартаком»

Эдуард Сперцян выложил шутливый пост после победы «Краснодара» над московским «Спартаком» (2:1).

Источник: Спортс"

Встреча 14-го тура Мир РПЛ прошла в Краснодаре.

"К нам сегодня приезжала столица — проводили ее домой со счетом 2:1. Было очень эмоционально и непросто, но мы справились.

Спасибо за вашу поддержку на стадионе«, — написал полузащитник “Краснодара” в своем телеграм-канале.

