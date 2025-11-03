Березовский назвал Батракова лучшим российским игроком: «В плане стабильности — хороший пример. Видны его горящие глаза, ненасытность, он хочет еще и еще»

— Агенты на то и есть агенты, они могут завышать какие-то моменты. Но Батраков проявляет себя на протяжении длительного периода времени с самой лучшей стороны, и это подкупает. Частенько бывает, что игроки хорошо себя проявляют, но не на такой дистанции. Кто-то может снизить требования к себе, или что-то другое может произойти.