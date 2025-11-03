Дмитриев о разбитом окне автобуса «Спартака»: «Непонятно, что прилетело. На камень не похоже. Страшновато было»

Инцидент произошел перед гостевым матчем красно-белых с «Краснодаром» (1:2) в РПЛ.
— Вы были тем, кто сидел у разбитого окна?
— Да. Страшновато [было]. Непонятно, что прилетело. Потому что на камень не похоже, — сказал хавбек «Спартака».
Игорь Дмитриев рассказал о разбитом окне автобуса «Спартака».
Инцидент произошел перед гостевым матчем красно-белых с «Краснодаром» (1:2) в РПЛ.
— Вы были тем, кто сидел у разбитого окна?
— Да. Страшновато [было]. Непонятно, что прилетело. Потому что на камень не похоже, — сказал хавбек «Спартака».